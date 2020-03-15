بسم فئران.. شاب ينتحر لرفض أسرة حبيبته الزواج منها في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أقدم شاب بمدينة السلام، على الانتحار بسم الفئران بسبب رفض أسرة حبيبته الزواج منها.

تلقى العميد أيمن سمير مأمور قسم شرطة السلام أول، إشارة من مستشفى السلام العام، بوصول "سامي.ا" 23 سنة في حالة تسمم، ويعاني من حالة إعياء شديدة بعد شربه كمية كبيرة من سم الفئران، وتوفي في المستشفى.

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وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الواقعة.

على الفور انتقل المقدم قدري الغرباوي، رئيس المباحث، وتبين بأن المجني عليه تناول سم فئران بعد رفض عائلة حبيبته الزواج منها، وتقدم لخطبة حبيبته أكثر من مرة إلا أن طلبه قوبل بالرفض من قبل أهل الفتاة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.