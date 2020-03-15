النيابة الإدارية: "العمل بنصف الأعضاء لمنع تفشي كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قررت هيئة النيابة الإدارية، تنظيم العمل داخل الإدارات والمكاتب الفنية والفروع التابعة لها، بتواجد نصف قوة الأعضاء والإداريين، لمدة أسبوعين بداية من اليوم الإثنين حتى 16 مارس المقبل؛ لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وشددت النيابة الإدارية في بيان صادر عنها اليوم الأحد، بضرورة تعقيم المقرات التابعة لها وتعقيمها بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة وتقليل أعداد المتواجدين من المطلوبين والمواطنين بقدر الإمكان بمقار النيابات.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر، أمس السبت قرارًا بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وناشد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أمس، المواطنين بتجنب التواجد في أي تجمعات؛ للحد من تفشي الفيروس المستحدث الذي تسبب في إصابة 110مواطنًا داخل مصر حتى الآن بينهم 21 حالة شفاء وحالتي وفاة.