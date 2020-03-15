غدًا.. مؤتمر صحفي لـ"الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج "اقتراع ملوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، غدا الإثنين، في تمام الثانية عشر والنصف ظهرا، مؤتمرًا صحفيًا؛ للإعلان عن نتائج الانتخابات التكميلية لدائرة مركز ملوي في المنيا.

وانطلقت الانتخابات التكميلية بالدائرة السابعة ومقرها مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، خلا ل يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بين محمد عبدالحكيم أبو زيد مرشح "حزب مستقبل وطن"، وعبدالله خليفة "مستقل".

ووصل المرشحان إلى دور الإعادة، ضمن 7 مُرشحين خاضوا الجولة الأولى، وشارك فيها 79481 ناخبًا أدوا بأصواتهم، كان الصحيح منها 76776، والباطل 2702.

Advertisements

وحصل أبو زيد وشهرته صابر عبدالحكيم مرشح مستقبل وطن على 26576 صوتًا، وعبدالله محمد عبد الله خليفة وشهرته عبدالله خليفة على 10375 صوتًا.

وأُجريت الانتخابات لخلو مقعد الدائرة، بوفاة النائب أحمد فرغلي وشهرته "أحمد شرموخ"، يوم 8 ديسمبر الماضي.

ويشرف على الانتخابات 152 مستشارًا وعضوًا من وزارة العدل موزعين على كافة اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي، ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألف و867 ناخب، مقسمين على 85 مركز انتخابي، و153 لجنة فرعية موزعة كالآتي (79 مدرسة، و2 وحدة صحية، ووحدة بقرية شعراوي، ومجمع طبي بقرية دروة، و4 معاهد أزهرية، ومعهد الشهيد بقرية أم قمص، ومعهد فتيات أم قمص، المعهد الأزهري بقرية بني خالد، والمعهد الابتدائي بقرية سان جورج).