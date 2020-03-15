الداخلية: استمرار الحملات الأمنية على المراكز التعليمية بمستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عدة حملات على أماكن مراكز الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر في هذا الشأن.

وأسفرت تلك الحملات عن غلق، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عددٍ من المخالفين وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون.

جاء ذلك انفاذاً للقرارات الصادرة بشأن تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.