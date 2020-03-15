محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات التعدي على أحد الأشخاص "من ذوي الاحتياجات الخاصة " تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر "من ذوي الاحتياجات الخاصة" بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة. Advertisements بالفحص تبين أنه أثناء قيام أحد الأشخاص بدفع كرسي متحرك خاص بآخر "من ذوي الاحتياجات الخاصة"، اصطدما بسباك "له معلومات جنائية"، فحدثت بينهم مشاجرة تعدى خلالها السباك على الآخرين بالضرب والسب دون حدوث إصابات، وباستدعائهما أيدا ذلك. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السباك، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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