لليوم الرابع.. "رجال المرور" يواصلون جهودهم بالشوارع تيسيرًا على المواطنين(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصل رجال الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، جهودهم المكثفة لليوم الرابع على التوالي في التواجد الميداني في الشوارع، وعلى رأسهم القيادات الإشرافية للتعامل مع أزمة الطقس السيء بهدف إزالة كافة العوائق المرورية من تجمعات لمياه الأمطار على كافة الطرق والمحاور والتي من شأنها إعاقة حركة المرور.

وخلال 4 أيام لم يذق فيها رجال المرور طعم النوم حرصًا منهم على سحب تجمعات المياه التي تعيق حركة الطرق بالتنسيق مع رجال الحماية المدنية والأخبار لتسيير حركة المرور.

كما قام رجال الإدارة العامة للمرور بفحص كافة البلاغات والشكاوي التي وردت لهم من المواطنين على أرقام الإغاثة وتوجهوا فورا للتعامل معها.

كما شهدت غرفة عمليات المرور على مدار الأيام الأربعة التي شهدت موجة الطقس السيء حالة من المتابعة الجيدة ونجحوا خلالها في ايجاد تحويلات مرورية يسيرة لكافة الطرق التي تم تعطيلها نتيجة تجمعات مياه او انهيارات لحين الانتهاء منها.

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ونجح رجال المرور في فتح أكثر من 90% من كافة الطرق التي عطلتها تجمعات الأمطار بشكل احترافي.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستمرار وتكثيف التواجد المروري علي كافة الطرق السريعة تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، قامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور، استمرارا لما بذل من جهد وعمل بالتواجد المروري الفعال والجدي على مدار 4 أيام متواصلة في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر وهطول الامطار ورياح محملة بالأتربة من تكثيف ونسر الخدمات المرورية علي كافة الطرق السريعة.

كما تم التنسيق مع ادارات المرور على مستوي الجمهورية بالتواجد المروري والدفع بالأوناش والدراجات البخارية.

كما قامت الادارة بالدفع بسيارات الدفع الرباعي وسيارات الاغاثة المرورية ويتم الاتصال علي رقم 01221110000 لمواجهة اي اعطال أو حوادث.

وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم