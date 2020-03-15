"العدل": تأجيل الدعاوى أمام المحاكم أسبوعين.. واستمرار العمل إداريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
أعلنت وزارة العدل، تأجيل جميع الدعاوى أمام المحاكم لمدة أسبوعين دون حضور أطرافها مع استمرار العمل إداريًا؛ حرصًا منها على صحة وسلامة المواطنين، والحد من تفشي فيروس "كورونا".
وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الأحد: "في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين، والمحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، وبعد أن تم التنسيق بين المستشار عمر مروان وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة والنائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها".
وأوضحت: "على أن يكون التأجيل خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل دون حضور أطراف التداعي وعدم شطب أي دعوى مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونا".
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر، أمس السبت قرارًا بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وناشد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أمس، المواطنين بتجنب التواجد في أي تجمعات؛ حرصًا على منع تفشي الفيروس المستحدث الذي تسبب في إصابة 110مواطنًا داخل مصر حتى الآن بينهم 21 حالة شفاء وحالتي وفاة.
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