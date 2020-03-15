أخبار مصر | عاجل.. 100 مليون جنيه تعويضات للمضارين من الطقس السيئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. 100 مليون جنيه تعويضات للمضارين من الطقس السيئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، اجتماعًا مع الجمعيات الأهلية المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، و"صندوق تحيا مصر"، وبيت الزكاة والصدقات، لدراسة تقديم التعويضات اللازمة للأسر المتضررة من موجة الطقس السيئ خلال الأيام الماضية.

وخلال الاجتماع، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر لكل الجمعيات الأهلية التي ساهمت في تقديم العون للمواطنين وقدمت مجهودات كبيرة خلال الأيام الماضية.

وشرحت "القباج"، ماتم من حصر للحسائر وهي الوفيات والإصابات والمنازل المهدمه والخسائر المادية والمحاصيل ونفوق الماشية وتوزيع الخسائر حسب كل محافظة، كما تم مناقشة أساليب التدخل فى كل محافظة.

وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه تقرر وفق توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رصد 100 مليون جنيه للتعويضات على مستوى الجمهورية لتغطية الخسائر وإعادة بناء المنازل وتعويض أصحاب المحاصيل والماشية.

وأشادت بتعاون الوزارات المختلفة ومنها الزراعة، والري، الموارد المائية، الصحة والسكان، والتنمية المحلية، والمحافظين في تقديرات الحصر، حيث بلغ عدد 7750 أسرة.

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وجاء ذلك بحضور الهلال الأحمر المصرى وبيت الزكاة والصدقات لدراسة الطرق المثلي لتقديم الدعم للاسر والقرى المتضررة من موجة الطقس السئ التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين.

وتم مناقشة الموقف في كافة المحافظات، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لوضع خطط التدخل وفق الاحتياجات الضرورية وأولويات المحافظات حسب ماتم رصده ميدانيا.

وشهدت محافظات الجمهورية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

واتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا.