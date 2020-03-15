أخبار مصر | القوى العاملة: منظمة العمل الدولية شريك أساسي في الحريات النقابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: منظمة العمل الدولية شريك أساسي في الحريات النقابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الأول لمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، الذي يتم تنفيذه بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، ويقوم على 3 محاور، برنامج العمل الأفضل، والحوار المجتمعي، ودعم النقابات العمالية.
واستعرض وزير القوى العاملة، الفكر الخاص بقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، مشيرا إلى أنه كان يضيق على العمال حرية تكوين المنظمات النقابية، وقد تم إلغاء هذا القانون وصدر قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017، الذي أتاح حرية تكوين المنظمات النقابية العمالية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو العزوف عن العمل النقابي، ويظهر ذلك إننا بعد صدور القانون وإحراز الانتخابات هناك منظمات نقابية انضمت إلى الاتحاد العام ومنظمات أخري غير منضمة لأي منظمة نقابية أعلى.
وأشار إلى أنه لا يمكن أن يتم إحداث تغيير بنسبة 100% مرة واحدة في مجال التنظيمات النقابية، لكن ما يحدث في مصر هو أننا نسير بخطى جيدة وبسرعة مناسبة وتدرج طبيعي للأفضل، مستعرضا بعض الخطوات الإيجابية التي حدثت خلال فترة الانتخابات العمالية وبعدها.
وقال: إن هناك بعض الصعوبات التي واجهت بعض الأفراد أثناء تأسيس نقاباتهم، منهم من ليس له تمثيل حقيقي للعمال وهؤلاء لا يمكن أن يتم مساعدتهم، منهم من كان لديه مشكلات ورقية وتم التعامل معها وقاموا بالتأسيس في 2019، وجاري دراسة باقي الطلبات.
من جانبها، أعربت يانكا سيمون مسئول برنامج العمل الأفضل بمنظمة العمل الدولية عن امتنانها لوزير القوى العاملة لدعمه ومساندته لنجاح برنامج العمل الأفضل خلال المرحلة التجريبية.
وكشفت أن اليوم قد بدء بالفعل برنامج العمل الأفضل من خلال ندوة في بعض المصانع، وأنه تم عمل تعبئة داخلية للموارد من المشروعات القائمة فى المنظمة لحين تخصيص تمويل لهذا المشروع.