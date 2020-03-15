أخبار مصر | إجراءات احترازية بمديريات القوى العاملة.. وتعليق أنشطة الدورات 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجراءات احترازية بمديريات القوى العاملة.. وتعليق أنشطة الدورات 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، تعليق جميع الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات والدورات التدريبية المقدمة من المديريات، لمدة أسبوعين، أو لحين صدور أشعار آخر، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص.

وجاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية للوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وللحفاظ على صحة العاملين، والمواطنين الذي يتعاملون مع مديريات القوي العاملة ومكاتبها بالمحافظات.

وأكد الوزير في منشور لمديريات القوى العاملة، ضرورة إيقاف العمل بنظام البصمة الخاصة بإثبات الحضور الانصراف للعاملين، والاعتماد على دفاتر الحضور والانصراف، ومراعاة النظافة العامة والتهوية الجيدة ، وكافة الإجراءات الاحترازية بجميع الوحدات التابعة للمديريات.