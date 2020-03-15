أخبار مصر | استمرار توافد محامي جنوب الجيزة على اللجان الانتخابية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار توافد محامي جنوب الجيزة على اللجان الانتخابية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد نقابة المحامين في جنوب الجيزة الآن، توافدًا كبيرًا لأعضاء الجمعية العمومية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة العامة على منصب النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة.

وتعقد النقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، الانتخابات على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، حيث يتنافس على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بني سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالي عدد المرشحين 194 مرشحًا.



وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين.

أما في بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة.

كانت النيابة الإدارية قد أعلنت تعليماتها الخاصة بانتخابات نقابة المحامين، حيث أكدت أن عمليات التصويت ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الخامسة مساءًا، ثم يتم غلق الأبواب وفي حالة وجود ناخبين داخل جمعية الانتخابات المحددة يسمح لهم بالتصويت، ويستمر التصويت حتى تمام الانتهاء من إدلائهم بأصواتهم.

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وقالت النيابة في تعليماتها، إن الناخب الذي له حق التصويت وهو المدرج اسمه بكشوف الناخبين (نموذ رقم 1 انتخابات) فقط، ويشترط حضوره شخصيًا للإدلاء بصوته مع تقديم كارنيه النقابة، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أوجواز السفر المميكن.