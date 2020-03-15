أخبار مصر | لمواجهة كورونا.. تعليق اجتماعات وأنشطة حزب الوفد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمواجهة كورونا.. تعليق اجتماعات وأنشطة حزب الوفد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، تعليق كافة الاجتماعات داخل المقر الرئيسي للحزب، وأية نشاطات داخل الحزب، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وتفعيلًا لقرار مجلس الوزراء للحد من الاختلاط، أو انتقال الأمراض بالعدوى، للوقاية من الفيروس.

وشدد أبوشقة في بيان له اليوم الأحد على إلغاء أية اجتماعات تشكل تجمعات هذه الفترة بالحزب أو اللجان العامة أو الفرعية للوفد في المحافظات، مؤكدًا على تأجيل اجتماعات اللجان النوعية التي كانت مقررًا لها هذا الأسبوع على أن تحدد فيما بعد.

وأكد اعتبار لجنة الطوارئ الصحية الوطنية المشكلة برئاسة الدكتور محمد نصر رئيس اللجنة النوعية للصحة في الوفد، والتي تتخذ من مقر حزب الوفد الرئيسي مقرًا لها في حالة انعقاد دائم، لتكون بمثابة غرفة عمليات لها، لافتًا إلى أن اللجنة تضم في عضويتها نخبة من الأطباء المتخصصين في هذا المجال من داخل الحزب وخارجه، للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة للوقوف على آخر مستجدات المرض على مدار الساعة، وتقوم بتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لمساندة الدولة المصرية في مواجهة الفيروس الذي يهاجم جميع دول العالم في وقت واحد.

يذكر أن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس السبت، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

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وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إلى أن هذا الإجراء يأتي مكملًا لكل الجهود التي تحدث على مستوى دول العالم التي قامت بمثل هذا الإجراء، مشددا على أن الخطة الكاملة للحكومة تشترك فيها جميع الوزارات والأجهزة، لافتًا أن الرئيس وجه أيضا بتخصيص 100 مليار جنيه تكون تحت تصرف الإجراءات التي ستتضمنها الخطة العاجلة للحكومة.

وقال مدبولي، إن الدولة أعلنت منذ ظهور فيروس كورونا، أن هناك 3 سيناريوهات جاهزة للتعامل مع الوضع، موضحا: أن ظهور باخرة الأقصر كانت نقطة التحول في ظهور فيروس كورونا في مصر.

وأشار خلال مؤتمر صحفي مع وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والإعلام المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء أمس السبت، أن عدد الإصابات في مصر بدأ يزداد في صورة يومية، كاشفا أن إجمالي عدد الإصابات 109 ومنهم من تحولت نتائجه إلى سلبية، مؤكدا أن نسب الإصابة في مصر مازالت محدودة.

وأضاف، أنه تم رصد نحو 4 حالات في مدارس مخالظة لحالات إيجابية لفيروس كورونا، موضحا أن قرار اغلاق المدارس والجامعات يعد إجراء احترازي، وحفاظا على الأرواح، وللحد من الاختلاط، حيث أن 25% من الشعب المصري في االجامعات والمدارس