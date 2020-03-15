أخبار مصر | مرشحو انتخابات التجديد النصفي يوزعون كمامات بنقابة المحامين

وزع عدد من المرشحين، الكمامات كنوع من الدعايا الانتخابية للوقاية من فيروس كورونا، خلال تواجدهم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي، بنقابة المحامين، في الوقت الذي خلت فيه النقابة والسرادق المتواجد خارج المبنى، من أية مواد مطهرة أو أطباء.

وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين.

ويشار إلى أن النقابة العامة للمحامين، كانت قد أعلنت، أمس السبت، أن النيابة الإدارية قد تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مؤكدةً أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين.

وشهدت انتخابات نقابة المحامين، غيابا تاما للاجراءات الاحترازية؛ للوقاية من الإصابة بفيرس كورونا، على الرغم من مخاطبة النقابة لمديريات الصحة، لتوفير الإجراءات اللازمة، حفاظا على الناخبين.

وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة.

وفي نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، وبني سويف 11، والمنيا 15، والوادي الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان.

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وكانت النيابة الإدارية قد أعلنت تعليماتها الخاصة بانتخابات نقابة المحامين، حيث أكدت أن عمليات التصويت ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الخامسة مساءً، ثم يتم غلق الأبواب وفي حالة وجود ناخبين داخل جمعية الانتخابات المحددة يسمح لهم بالتصويت، ويستمر التصويت حتى تمام الانتهاء من إدلائهم بأصواتهم.

وقالت النيابة في تعليماتها، إن الناخب الذي له حق التصويت وهو المدرج اسمه بكشوف الناخبين (نموذ رقم 1 انتخابات) فقط ويشترط حضوره شخصيًا للادلاء بصوته مع تقديم كارنيه النقابة بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن.

وجاء في التعليمات أنه سيتم تسليم الناخب عدد 3 بطاقات انتخابية للمستويات النقابية المختلفة على أن يتم وضع كل بطاقة بعد الإدلاء بالصوت فى الصندوق الخاص بكل منها، وعلى السيد رئيس اللجنة وأمينها التحقق من ذلك، ويتعين توقيع كل من الناخب وأمين اللجنة بكشوف الناخبين قرين اسم الناخب في الخانة المخصصة بكل منهما.

وأشارت إلى أنه يحق للناخب اختيار أي 25 مرشحًا من بطاقة انتخاب محاكم الاستئناف والمقسمة إلى 8 محاكم استئناف من دون التقيد بنصاب معين من كل محكمة ولا يعد الصوت باطلًا فى تللك الحالة، يتعين على الناخب عقب الادلاء بصوته غمز سبابة اليد اليميني بالحبر الفسفورى المخصص لذلك.

كما أكدت النيابة أنه ستحرر محضران وكشف للعملية الانتخابية الأول بإجراءات فتح وغلق اللجنة الفرعية (نموذج رقم 2 انتخابات)، والثاني إجراءات فرز ورصد نتيجة صناديق اقتراع اللجنة (نموذج رقم 3 انتخابات)، والكشف بفرز صناديق اقتراع اللجنة الفرعية (نموذج رقم 4 انتخابات).

كما أكدت النيابة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، أنه عقب الانتهاء من إجراءات الفرز يتوجه المستشار رئيس اللجنة الفرعية الى رئيس اللجنة العامة وبرفقته كافة مشتملات العملية الانتخابية حيث يتقدم للسيد المستشار رئيس اللجنة العامة بمحضر إجراءات الفتح والغلق (نموذج رقم 2 انتخابات) ومحضر إجراءات فرز ورصد النتيجة (نموذج رقم 3 انتخابات) مراجعتها وتغذية الحاسب الالي بالبيانات لتجميع النتيجة بالبرنامج المعد لذلك.

وتابعت أنه "يتم وضع باقي مشتملات العملية الانتخابية التالية: كشوف الناخبيين (نموذج رقم 1 انتخابات)، ومحضر إجراءات فتح وغلق اللجنة الفرعية (نموذج رقم 2 انتخابات)، والبطاقات المستخدمة الصحيحة، والبطاقات المستخدمة الباطلة.