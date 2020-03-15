أخبار مصر | دورات تدريبية لرفعي وعي العاملين بالسياحة والآثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورات تدريبية لرفعي وعي العاملين بالسياحة والآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت وزارة السياحة والآثار، أولى الدورات التدريبية لتأهيل العاملين بمنطقة سقارة الأثرية، على الخدمات السياحية وسلوكيات التعامل الصحيحة مع السائح، ورفع الوعى السياحى لديهم.

يأتي ذلك فى إطار خطة الوزارة لرفع الوعي السياحي لدى المتعاملين مع السائح بمختلف المنشآت الأثرية والسياحية.

كما يأتي ضمن خطة أعدتها الوزارة للارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين بجميع الأماكن الأثرية والسياحية، وتنمية الوعى السياحية الأثري لدى الشعب المصري ورفع كفاءة العنصر البشري في المواقع السياحية والأثرية لرفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين. وسيتم تنظيم الدورات على عدة مراحل، حيث تستهدف كل مرحلة مجموعة من الأماكن الأثرية والسياحية التي تشهد إقبال سياحي كبير وسيتم عقد هذه الدورات في قلعة صلاح الدين بالقاهرة، والمتحف القبطى بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة، وقلعة قايتباي في الإسكندرية، بالإضافة إلى بعض المناطق بمدينتي الأقصر وأسوان، ويشرف عليها الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب. إقرأ أيضًا.. جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار بالمناطق الأثرية Advertisements