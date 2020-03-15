أخبار مصر | وزيرة التضامن توجه التحية لمحاربات سرطان الثدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن توجه التحية لمحاربات سرطان الثدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي.

وأعربت الوزيرة، عن سعادتها بالتواجد في مؤسسة بهية، مشيرة إلى أنها تشعر بقوة كبيرة وأمل عند زيارة المؤسسة، مقدمة التحية إلى أسرة مستشفى بهية ومؤسسيها.

وأشارت إلى أن الزيارة تأتي في إطار تعاون الوزارة ع المجتمع المدني وبحث آليات الشراكة، لأن الوزارة تؤمن بالمجتمع المدني ودوره، وتركز على صحة المرأة، وتتبنى محاربة الفقر متعدد الأبعاد وتدرج صحة المرأة في إطار برامجها المختلفة.

وأضافت أن الوزارة لديها نحو 2500 رائدة مجتمعية و300 ألف سيدة متعلمة تحصل على الدعم النقدي تكافل.