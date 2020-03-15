أخبار مصر | نقيب المحامين: انتخابات التجديد النصفي تسير بشكل جيد وطبيعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين: انتخابات التجديد النصفي تسير بشكل جيد وطبيعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سامح عاشور، نقيب المحامين والمرشح للمنصب لدورة جديدة: إنه لم يتم رصد أي شكوى أو مخالفات حتى الآن، مؤكدا سير انتخابات التجديد النصفي بشكل جيد وطبيعي.

وأضاف "عاشور" في تصريحات اليوم الأحد، أن انتخابات اليوم، تعتبر عرسا ديمقراطيا، يمارسه المحامون بإرادة حرة وشفافية، متمنيا أن ينحنوا جميعا لإرادة الجمعية العمومية.

وأدلى سامح عاشور، بصوته في انتخابات التجديد النصفي بنقابة المحاميين، في مقر النقابة العامة في القاهرة.

ويشار إلى أن النقابة العامة للمحامين، كانت قد أعلنت، أمس السبت، عن أن النيابة الإدارية قد تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مؤكدةً أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين.