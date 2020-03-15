أخبار مصر | خالد العناني: كنا ننتظر موسما سياحيا استثنائيا.. لكن صحة المواطن أولوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد العناني: كنا ننتظر موسما سياحيا استثنائيا.. لكن صحة المواطن أولوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار: إن الأرقام التي أعلناها خلال المؤتمر الثلاثي المشترك في مقر وزارة الإعلام، والذي انعقد بمشاركة وزيري الإعلام والصحة، كانت حقيقية وفقًا لتقارير الجوازات والسفارات والمطارات، وكانت تشير إلى موسم سياحي استثنائي، هو الأعلى في تاريخ البلاد.

وأضاف في تصريحات اليوم الأحد، أن شائعات عديدة خرجت بأن مصر منعت السياحة أو أغلقت المزارات السياحة، وكلها شائعات غير صحيحة، ولكن اليوم وفقًا للتقديرات وتقدم الموقف سنتخذ كل الإجراءات اللازمة، والتي سيكون هدفها هو الحفاظ على المصريين والحفاظ على العاملين في السياحة، والحفاظ على السائحين، ودائمًا قرارتنا ليست فردية وإنما قرارات دولة تتخذها كل الأجهزة المعنية معًا.

وأشار إلى أن اليوم، هناك مستجدات ظهرت على الساحة، منها أن دول عديدة هي التي أغلقت قدوم سائحيها، والأزمة اليوم عالمية حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية فيرس كورونا جائحة، ونحن جزء من العالم وسوف نتفاعل معه بكل الآليات التي تحافظ على أهلنا وضيوفنا وسنتخذ الإجراءات السليمة في الوقت المناسب وفقًا لتقديرات الموقف.

وجاءت تصريحات الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على هامش جولته التفقدية أمس السبت، في عدد من الأماكن الأثرية للاطمئنان عليها بعد موجة الطقس الممطرة، التي ضربت البلاد على مدى يومين الخميس والجمعة، 13 و 14 مارس.

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واطمأن الوزير على قصر البارون الذي واجه المطر بكفاءة ولم يحدث به أية تضررات، أو أي تراكمات على أسطحه أو في الحديقة، كما تفقد الوزير شارع المعز لدين الله الفاطمي، حيث تجول في متحف النسيج ومجموعة السلطان قلاوون متابعًا عمليات شفط وكسح المياه التي تمت بنجاح حتى أمس.