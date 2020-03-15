مصر | لمجابهة فيروس كورونا.. قرار عاجل من النيابة الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمجابهة فيروس كورونا.. قرار عاجل من النيابة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، خفض القوى العاملة من مستشاري وموظفي النيابة الإدارية، إلى النصف يوميًا، لمدة أسبوعين، اعتبارا من غد الاثنين، تماشيًا مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد "المنشاوي"، في بيان صحفي، اتخاذ كل ما يلزم نحو تنفيذ ما جاء بالمنشور الخاص بتعقيم وتطهير المقرات، بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة، وتقليل اعداد المتواجدين من المطلوبين والمواطنين بقدر الامكان بمقار النيابات.



صرح بذلك، المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية.

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