مصر | حبس تشكيل عصابي لانتحاله صفة ضباط شرطة في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تشكيل عصابي لانتحاله صفة ضباط شرطة في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة السلام الأول الجزئية، اليوم الأحد، حبس 14 متهما لقيامهم بانتحال صفة رجال الشرطة بقصد سرقة المواطنين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة الإجراءات الامنية حول نشاط المتهمين الإجرامي.

كما وجهت لهما النيابة تهمة انتحال صفة رجال الشرطة واتهمة السرقة وتهمة الإتجار في العملات الأجنبية.

وتعود الواقعة في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت في سيارة أجرة "ميكروباص، بدون لوحات معدنية" أمكن استيقافها وضبط مُستقليها.

وتبين أنهم 10 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال إستقلالهم السيارة "قيادة أحدهم" وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - هاتفي محمول "مجهولين المصدر").

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة" بالاشتراك مع 4 أشخاص آخرين "لاثنين منهم معلومات جنائية"، عقب إيهام ضحاياهم بقدرتهم على تغيير العملة المصرية بعملة الدولار الأمريكي بسعر أقل من السوق المصرفي.

وأضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم والهاتفان من متحصلات واقعة سرقة بذات الأسلوب. وأمكن التوصل للمجني عليهما، وباستدعائهما قررا بسابقة تعرفهما على اثنين من المتهمين لرغبتهما في تغيير مبلغ مالي بالعملة المحلية إلى عملة أجنبية، وفي أثناء ذلك فوجئ بحضور باقي المتهمين مُستقلين السيارة المشار إليها. Advertisements

وادعوا بأنهم رجال شرطة واستولوا منهما على المبلغ المالي، وسيارة "ملك شقيق أحد المجني عليهما" ولاذوا بالفرار.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين بما جاء بأقوال المجني عليهما أيدوها، وأضافوا بأن السيارة وباقي المبلغ المالي المستولى عليهم بحوزة المتهمين الهاربين. وتم ضبط باقي المتهمين الهاربين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأمرت نيابة قصر النيل الجزئية، حبس موظف لانتحاله صفة رجل شرطة لسرقة المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول المتهم للوقوف على نشاطة الإجرامي من عدمه، كما وجهت النيابة له عدة تهم منها تهمة السرقة وتهمة انتحال صفة مهنة. وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل مفاده أنه في أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة قصر النيل بقيادة المقدم حسام عشماوى رئيس المباحث والمعينين خدمة الطواف الأمني بشارع القصر العيني ـ دائرة القسم، تمكنوا من ضبط "مصطفى ر"، 47 سنة، موظف بشركة للأمن والحراسة ومقيم دائرة قسم شرطة السيدة زينب.