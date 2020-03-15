مصر | الداخلية تنفذ سيدة بلا مأوى وتدعها في إحدى دور الرعاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تنفذ سيدة بلا مأوى وتدعها في إحدى دور الرعاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، إذ تلاحظ لهم وجود سيدة تفترش الرصيف وغير قادرة على الحركة، وبالفحص تبين أنها بلا مأوى.
على الفور تم التواصل من قبل الأجهزة الأمنية مع إحدى دور الرعاية الإجتماعية وإيداعها بالدار التي تولت رعايتها، فيما وجهت السيدة الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على حسن تعاملهم معها وإيداعها بالدار.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، أمس السبت، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ والاعلام، وذلك للإعلان عن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قرار تعليق المدارس تم اتخاذه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء صباح أمس السبت، لعرض الموازنة الجديدة المقترحة للعام المالي 2020-2021، وأثناء متابعة التطورات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلال الأيام الماضية أنه أصبح وباء عالميا.
وقال رئيس الوزراء: كنا أوضحنا منذ بدء الإعلان عن ظهور هذا الفيروس أننا أعلنا عن خطة واضحة من ثلاث مراحل، الأولى وهي المرحلة الاحترازية، والإجراءات الوقائية المختلفة، والمرحلة الثانية وهي مع بدء ظهور حالات بالفعل، وكيفية التعامل معها، والمرحلة الثالثة والتي ندعو الله ألا تأتي وهي تفشي الوباء.
ونوه بأننا نتابع الموقف وعدد الإصابات محدودة بالمقارنة بما هو قائم على المستوى العالمي.
وشدد رئيس الوزراء على أننا نواجه الموضوع بمنتهى الوضوح والحسم في وقت مبكر، لأننا نتحدث عن عدد الطلاب في المدارس يبلغ نحو 22 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي و3 ملايين طالب في الجامعات وهو ما تمثل نسبته 25% من إجمالي عدد أفراد الشعب المصري، ما استدعى اتخاذ قرار بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس؛ حفاظا على أرواح وصحة أولادنا، ولمنع عملية الاختلاط.