مصر | الداخلية تنفذ سيدة بلا مأوى وتدعها في إحدى دور الرعاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تنفذ سيدة بلا مأوى وتدعها في إحدى دور الرعاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إنقاذ سيدة بلا مأوى وإيداعها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، في إطار تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات الإنسانية التي قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، إذ تلاحظ لهم وجود سيدة تفترش الرصيف وغير قادرة على الحركة، وبالفحص تبين أنها بلا مأوى.

على الفور تم التواصل من قبل الأجهزة الأمنية مع إحدى دور الرعاية الإجتماعية وإيداعها بالدار التي تولت رعايتها، فيما وجهت السيدة الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على حسن تعاملهم معها وإيداعها بالدار.