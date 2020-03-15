مصر | كشف ملابسات الاعتداء على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات الاعتداء على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، في كشف ملابسات واقعة التعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والقبض على مرتكب الواقعة، عقب تداول مقطع فيديو بموقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر، بدائرة قسم شرطة الدقي.

تحريات المباحث بينت أنه أثناء قيام أحد الأشخاص بدفع كرسي متحرك خاص بآخر "من ذوى الاحتياجات الخاصة"، اصطدما بسباك "له معلومات جنائية"، فحدثت بينهم مشاجرة تعدى خلالها السباك على الآخرين بالضرب والسب دون حدوث إصابات وبإستدعائهما أيدا ذلك. عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبط السباك، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة،وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وفي ذات السياق، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إعادة طفلين إلى أسرتهما من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة السيدة زينب.