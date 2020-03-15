مصر | ضبط أخطر تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط أخطر تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي في الشرقية، تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية.

البداية كانت بورود معلومات لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أفادت بقيام بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع"، متخذين من دائرة قسم شرطة ثان الزقازيق مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بارتكاب "6 حوادث بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة ميت غمر بالدقهلية، وقسم شرطة ثان طنطا بالغربية".

وتم بإرشادهما ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها في تلك الوقائع بمكان إخفائها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر، نجحت مديرية أمن القاهرة، في كشف ملابسات واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل إحدى الشركات وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، من صاحب شركة توريد ملابس كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالشركة ملكه وسرقة مبلغ مالي 170 ألف جنيه من داخلها. Advertisements

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "مندوب مبيعات سابق بذات الشركة، عامل، مقيمان بمحافظة الجيزة".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأمن الجيزة تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأضاف المتهم الأول: أنه نظرا لسابقة عمله بالشركة محل الواقعة، واحتفاظه بنسخة من المفتاح الخاص بها إبان فترة عمله بالشركة، وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها، اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها، وفي سبيل ذلك إستعان بالمتهم الثانى لتنفيذ مخططهما.

وتم بإرشادهما بمسكنهما ضبط مبلغ مالي 161،840 جنيه من متحصلات واقعة السرقة، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطل لقيامه بالتعدي على مهندس ونجله داخل مسكنهما بالتجمع، وإصابتهم بجروح خطيرة.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من شرطة النجدة، بضبط لص داخل فيلا رقم 125 بمنطقة الشويفات، دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد كلا من: المدعو"ه.ص"، 53 عاما، مهندس معماري، ومقيم محل البلاغ، مصاب بجرح طعني بالرقبة من الجهة اليسرى، نقل لمستشفى الجوي التخصصي، ولا يمكن استجوابه، ونجله المدعو "م.ه.ص"، 21 عاما، طالب بكلية هندسة، مصاب بجرح سطحي بالرقبة، تم إسعافه بذات المستشفى.