مصر | أوهم ضحاياه بإنهاء التحريات لصالحهم.. سقوط ضابط الدقهلية المزيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوهم ضحاياه بإنهاء التحريات لصالحهم.. سقوط ضابط الدقهلية المزيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على أحد العناصر الإجرامية لقيامه بانتحال صفة رجل شرطة، وممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب على المواطنين.

وكانت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا، أفادت بقيام أحد الأشخاص "مقيم بمحافظة الدقهلية "له معلومات جنائية"، بانتحال صفة رجل شرطة، وممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين باستخدام أرقام هواتف محمولة متعددة، من خلال إيهامهم بأنه مُكلف بجمع معلومات عنهم.

وزعم أن بمقدرته إنهاء التحريات لصالحهم في القضايا الخاصة بهم والمنظورة أمام القضاء–على خلاف الحقيقة- والتحصل منهم على مبالغ مالية عن طريق حوالات بريدية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه، وعثر بحوزته على عدد من المستندات والتوكيلات والتقارير الطبية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وعدد من الخطابات الموجهة لجهات حكومية مختلفة وجميعها "مزورة ومعدة للتزوير".

كما عثر على 5 كلاشيهات منسوبة لجهات مختلفة، ذاكرة نقالة "فلاش ميموري" محملة بالعديد من صور التوكيلات خالية البيانات، 21 كارنيه منسوب صدوره لإحدى النقابات، دفتر توفير باسم المتهم مودع به مبلغ أكثر من 216 ألف جنيه، و4 هواتف محمولة تحتوى على صور تقارير طبية خالية البيانات ومعدة للتزوير والعديد من التوكيلات في قضايا متنوعة. وبمواجهته أقر باستخدام الهواتف المحمولة المضبوطة في نشاطه الإجرامي وأن المبلغ المالي المودع بحسابه بدفتر التوفير حصيلة نشاطه المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. Advertisements وفي سياق آخر، نجحت مديرية أمن القاهرة، في كشف ملابسات واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل إحدى الشركات وضبط مرتكبي الواقعة. وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من صاحب شركة توريد ملابس كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالشركة ملكه وسرقة مبلغ مالي 170 ألف جنيه من داخلها. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مندوب مبيعات سابق بذات الشركة، عامل، ومقيمان بمحافظة الجيزة. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.