مصر | الداخلية تعيد طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة لأسرتهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تعيد طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة لأسرتهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إعادة طفلين إلى أسرتهما من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة السيدة زينب.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من "ربتي منزل"، أنهما حال توجههما لإستلام نجليهما "من ذوي الإحتياجات الخاصة" من المدرسة اكتشفتا خروجهما من المدرسة لجهة غير معلومة.

على الفور تم إتخاذ إجراءات النشر عن أوصاف الطفلين، ومراجعة الكاميرات بمحيط المدرسة، حتى تمكنت الخدمات الأمنية بكورنيش النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، من العثور على الطفلين وتم تسليمهما لذويهما، فيما وجه أهلية الطفلين الشكر لرجال الشرطة على الجهود التي بذلوها للعثور على نجليهما وإعادتهما وسرعة التعامل مع البلاغ.

وفي سياق أخر، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بخطف طفل بالشروق بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة 5 آخرين.

وعاقبت المحكمة كلا من: "عبد الرحمن. ك"، و"عطا. ع"، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبرأت كل من: "و. ع"، و"أ.ع"، و"أ. ع"، و"ج.خ"، و" م. ع". Advertisements صدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني وحسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري. وكشف قرار الإحالة قيام المتهم الأول بخطف دون تحايل أو إكراه الطفل "عبد الرحمن.أ"، والبالغ من العمر ثلاث سنوات، بأن اصطحبه بالسيارة قيادته فأخفاه بعيدا عن ذويه علي النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف قرار الإحالة قيام المتهمين من الثاني حتى السابع بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع المتهم الأول في خطف الطفل بأن اتفقوا مع المتهم الأول على ارتكابها، وساعدوه بأن اصطحب الأول بالسيارة قيادته واستلمه الثاني والثالث والرابع ووضعوه بمسكن الخامسة، لرعايته وتناوب الخامسة والسادس مراقبته بناءً علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وكشفت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ملابسات التعدي على أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالجيزة، في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.