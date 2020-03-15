مصر | تتزعمه طالبة.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في كفرالشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تتزعمه طالبة.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في كفرالشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن ملابسات واقعة سرقة سيارة من قائدها بالإكراه، وتبين أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطهم.

وتبلغ لمركز شرطة البرلس بمديرية أمن كفرالشيخ من مندوب مبيعات بإحدى شركات المواد الغذائية، مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ، أنه حال قيادته سيارة ملاكي باتجاه كفرالشيخ، استوقفته سيدة وطلبت منه توصيلها، إلا أنه فوجئ بقيام شخصين مجهولان بدفعه خارج السيارة والاستيلاء عليها، وبداخلها مبلغ 60 ألف جنيه، حصيلة مبيعات بضائع خاصة بالشركة عمله وفروا بها هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم 4 أشخاص (مالك محل هواتف محمولة، بائع متجول، عامل، طالبة -جميعهم مقيمين ببندر بلطيم دائرة مركز شرطة البرلس).

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف وضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرروا باتفاقهم على سرقة المجني عليه من خلال قيام المتهمة باستيقافه حال قيادته لسيارته بالطريق المشار إليه، بزعم توصيلها لمدينة كفرالشيخ، حتى توقف بمكان الواقعة وقيام باقي المتهمين بمباغتته والتعدي عليه "من دون إصابات".

ودفعوه خارج السيارة واستولوا عليها وهربوا بها ومساومته عقب ذلك على إعادتها مقابل التحصل على مبلغ مالي منه، وأنكروا عثورهم على ثمة مبالغ مالية بداخلها. وتم بإرشاد المتهمين، ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها لدى عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول، وبمواجهة الأخير اعترف بسابقة علمه بأن السيارة من متحصلات واقعة سرقة. Advertisements وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.