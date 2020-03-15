شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفاجئ مدينتي القرين وبلبيس لمتابعة سير العمل وسحب تجمعات مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رافقه اللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، بزيارة مفاجئة لمدينة القرين للإطمئنان على الحالة العامة للشوارع والتأكد من سحب تجمعات مياه الأمطار منها، وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وكذلك الوقوف على البلاغات والإستغاثات المقدمة من المواطنين خلال موجه الطقس السئ، وكيفية التعامل معها من قبل رئيس المدينة والجهاز المعاون له .

وحرص المحافظ على تفقد محطة مياه القرين المرشحة، والتي تعمل بطاقة إنتاجية 21 ألف متر مكعب / يوم، لخدمة قري الأسدية، الطويلة، كردود، الشنايفة، عزبة على سليمان، وأهالي المدينة، للتأكد من إنتظام العمل بها لتقديم مياه شرب نقية تكفي إحتياجات المواطنين.

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ثم تفقد محافظ الشرقية الوحدة الصحية بأولاد سيف التابعة للإدارة الصحية بمركز بلبيس، لمتابعة انتظام العمل بها، والتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض بمقر عملهم، وتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضي وللمترددين على الوحدة.

تجول المحافظ داخل أقسام الوحدة، مشدداً على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضي، كما أطلع على سجل الحضور والإنصراف، للتأكد من التزام العاملين بالوحدة بمواعيد العمل الرسمية، موجهاً بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأوصي محافظ الشرقية العاملين بالوحدة من الأطباء وطاقم التمريض، بحسن معاملة المرضي والمترددين على الوحدة، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم