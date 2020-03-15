شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس الوزراء»: إسكان تطوير العشوائيات بنية تحتية تواجه الأمطار (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في الوقت الذي نجحت فيه كافة أجهزة الدولة المصرية في مواجهة تداعيات موجة الطقس السيء على مختلف الأصعدة من خلال التنسيق ووضع خطة استباقية، نجحت مناطق إسكان تطوير العشوائيات في استيعاب كميات الأمطار العزيزة وغير المسبوقة.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو سلط فيه الضوء على اهتمام الدولة بتخطيط وتصميم تلك المناطق ومنها حي الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة وفقاً لأعلى المقاييس والمعايير في التخطيط العمراني.

وأظهر الفيديو مدى قوة البنية التحتية في تلك المناطق وقدرتها وكفاءتها في استيعاب كميات الأمطار الغزيرة وتصريف تجمعات المياه والسيول وعدم تراكمها بأي شكل من الأشكال.

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كما رصد الفيديو رد فعل سكان حي الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة تجاه التعامل مع موجة الطقس السيء وأوضاعهم الجديدة ومدى الاختلاف بين ما كان يحدث في الماضي.

وبحسب الفيديو، أشاد سكان تلك المناطق بالبنية التحتية وطريقة تخطيطها، معربين عن تقديرهم للجهود التي تقوم بها الدولة لرفع مستوى معيشة سكان العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن لائق لهم ولأسرهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التعامل مع 298 منطقة عشوائية غير آمنة بإجمالي عدد وحدات 165.9 ألف وحدة سكنية وجاري التعامل مع 59 منطقة بإجمالي عدد وحدات 48.3 ألف وحدة سكنية، حيث تبلغ التكلفة التقديرية للتعامل مع المناطق غير الآمنة 32.4 مليار جنيه على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير 53 منطقة عشوائية غير مخططة بإجمالي عدد وحدات 410 ألف وحدة سكنية وجاري تطوير 81 منطقة بإجمالي عدد وحدات 150 ألف وحدة سكنية، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لتطوير المناطق غير المخططة 318 مليار جنيه على مستوى الجمهورية.