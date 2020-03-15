شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مراكز الدروس الخصوصية وإلغاء الاحتفالات والاجتماعات بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأحد، مع المحافظين، تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وقرارات رئيس الوزراء بغلق المراكز الخصوصية والتعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، والتي بدأت اليوم ولمدة ١٥ يومًا لمواجهة والتصدي للفيروس، كما كلف غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالبدء في التواصل مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة أعمال الغلق، وذلك في إطار متابعة الوزارة للإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها من قبل المحافظات لمكافحة انتشار فيروس الكورونا.

وقال «شعراوي» إنه طلب من المحافظين التشديد في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الفيروس، واستمرار إلغاء كافة الاحتفالات والاجتماعات الكبرى في نطاق المحافظات، والتي يترتب عليها تجمعات للمواطنين وذلك لحين إشعار آخر.

Advertisements

وأضاف الوزير أن الوزارة ستقوم بمتابعة جهود الجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص حملات غلق مراكز وسناتر الدروس الخصوصية التي تم تكليف الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية بها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

في سياق متصل، كلف وزير التنمية المحلية، المحافظين بالاستمرار في عمليات تطهير كافة مبني المحافظة والمباني الملحقة والتابعة والمنشأت الحكومية بالمراكز والمدن ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية والتأكد من وجود الملصقات وإرشادات التوعية بالأماكن العامة وطرق الوقاية منه وأهم الإجراءات الاحترازية التي يجب على العاملين اتباعها تجنبًا للإصابة به والتي أصدرتها منظمة الصحة العالمية.

وأكد «شعراوي» أن المحافظات تقوم بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات السابق إرسالها لهم فيما يخص الاجراءات الوقائية في المساجد العادية والصغيرة والكنائس، كما طالب شعراوي المحافظات بالتنسيق لتنفيذ قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بتعليق كافة الانشطة المتعلقة بالحضانات لمدة أسبوعين.

وفي السياق ذاته، قرر اللواء محمود شعراوي، إرجاء كافة الدورات التدريبية التي كان مقرر تنظميها في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لمدة 15 يومًا وذلك في إطار قرارات الحكومة بتعليق الدراسة وإلغاء الاجتماعات والتجمعات الكبري حفاظًا على صحة المواطنين.