شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة تكشف خطر حقيقي يهدد الاطفال بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة أجراها باحثون صينيون، على عينة من 10 أطفال صينيين اصيبوا بفيروس كورونا، صعوبة في الكشف عن المرض، على اساس الاعراض وحدها، ويظهر في شكل عدوي اقل خطورة على الاطفال المصابين.

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وبحسب صحيفة «نيتشر ميديسن» توصلت الدراسة إلى أن أحد الأطفال العشرة لم تظهر عليه الأعراض على الإطلاق، بالرغم من إصابته، وأن باقي الأطفال ظهرت عليهم أعراض خفيفة.

وأشارت الدراسة إلى أن أعراض الفيروس يمكن أن تواصل الظهور في عينات البراز، بعد وقت طويل من اختفاء أثره في عينات الأنف والحلق، وأن البراز قد يكون أكثر فاعليه لتحديد الفترة الزمنية الواجبة لعزل الأطفال عن محيطهم، بحسب «thehill».

وفحص الأطفال في مستشفى بمدينة قوانغتشو الصينية، لأنهم يعيشون مع أسر أصيب بعض أفرادها بالفيروس، أو تربطهم علاقات بأشخاص أثبت إصابتهم. وتتراوح أعمار الأطفال الذين أجريت عليهم الدراسة بين شهرين و15 عاما، وهم 4 إناث و6 ذكور.