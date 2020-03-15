«العدل»: تأجيل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها ﻿مع استمرار العمل الإداري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت وزارة العدل، الأحد، إنه حرصاً من الدولة على صحة وسلامة المواطنين ولما كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، لذلك نسق المستشار عمر مروان، وزير العدل، مع كل من القاضى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضى رئيس مجلس الدولة، والمستشار النائب العام، والقضاة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، دون حضور أطراف التداعى وعدم شطب أي دعوى، مع استمرار العمل الإدارى بالمحاكم لتليبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونًا.

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