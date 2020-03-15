شكرا لقرائتكم خبر عن «بشاي»: الصين بدأت في التعافي من «كورونا».. واستئناف الاستيراد قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس متي بشاي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مخزون السلع جيد ويكفي الاستهلاك لمدة 3 شهور على الاقل، رغم توقف بعض العمليات الاستيرادية تأثرا بفيروس كورونا الذي ظهر في الصينوانتشر في العديد من بلدان العالم.

ولفت النظر إلى أنه قد توجد بعض الارتفاعات تتراوح بين 5 و10% نتيجة تأخر بعض الشحنات والبضائع المستوردة، لكن الوضع لم يصل إلى مرحلة الخطر، مطالبا المواطنين والمستهلكين بشراء الاشياء والسلع التي يحتاجونها فقط، حتي لا يعطوا الفرصة للمستغلين وتجار الأزمات في استغلال حالة الخوف في رفع الاسعار وزيادتها نتيجة لزيادة الطلب عليها.

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وكما طالب «بشاي» ايضا التجار بعدم استغلال الخوف لدي المستهلك وزيادة الاسعار، مؤكدا انه حتي الان لم تحدث أي نقص في أي سلعة خاصة من السلع الاستراتيجية .

وأشار إلى أن الصين بدأت في التعافي ومن المتوقع ان يتستأنف العمليات الاستيرادية خلال وقت قريب، وحول هرولة بعض المواطنين لتخزين السلع الغذائية، أكد «بشاي» أن الغرف التجارية سبق وأن أعلنت انها تجري اجتماعات مكثفة مع أصحاب السلاسل التجارية لتوفير سلع شهر رمضان بأسعار مخفضة، مما يحمل رسالة ايجابية للمستهلك ان السلع متوفرة ولا شيء يدعو للقلق.

وطالب عضو الشعبة العامة للمستوردين، الحكومة بتكثيف الرقابة على الاسواق وضبط المتلاعبين، وتغليظ العقوبة عليهم.