شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك بورسعيد تضبط تهريب كمية من الأدوات المنزلية غير خالصة الرسوم الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد، برئاسة السيد حسن، مدير إدارة المنافذ الجمركية، بالتنسيق مع مخابرات حرس حدود بورسعيد وقوات حرس الحدود من تحرير محضر تهريب لكمية من الأدوات المنزلية الأجنبية الصنع الغير خالصة الرسوم الجمركية من ضبط محاولة تهريب لكمية من أدوات المائدة الأجنبية الصنع الغير خالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

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فبناءًا على معلومات سرية واردة من مخابرات حرس حدود بورسعيد وقوات حرس الحدود بضبط السيارة رقم ط ل د 7458 شيفروليه قيادة المدعو «م ش م» وحيث تمت المعاينة بحضور السيد حسن، مدير إدارة المنافذ الجمركية، وسامي حجازي، مدير إدارة بالمنافذ، وإبراهيم أبو بكر، مدير إدارة بالمنافذ، وإسلام الشناوي، مأمور تفتيش، ومحمد سرحان، رئيس إجراءات، فتبين وجود 76000 قطعة شوكة ومعلقة و7501 قطعة أدوات مائدة من بورسلين و264 كاتل قهوة وعدد 36 قطعة قطاعة خضروات بإجمالي 83801 قطعة بالسيارة، وبلغت قيمة المضبوطات 344 ألف و82 جنيه، وبلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية 283 ألف و514 جنيه.

وقرر علاء السيد، مدير عام منافذ بورسعيد، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، ويسري رجب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.