شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل «حميدتي»: سياسة مصر كانت دائمًا سندًا ودعمًا للسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وتم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل مصر. وأكد الرئيس أن سياسة مصر دائماً ما كانت سنداً ودعماً للسودان، خاصةً خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة، من جانبه أشاد «حميدتي» بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به.

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