شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية يشيد بدور الحكومة في ادارة أزمة سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة عن استقرار حالة السوق نتيجة توافر السلع في مختلف القطاعات. وقال« العربي» إن المتابعة مستمرة من مجالس إدارات الغرف التجارية على مستوي الجمهورية وغرف العمليات التي تم تشكيلها الأربعاء الماضي استعداد للاحوال الجوية التي شهدتها البلاد وتحسنت تدريجيا مع اليومين الماضيين لا تزال تقوم بعملها في متابعة السوق وهناك تقارير يومية يتلقاها الاتحاد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة للإطمئنان على حالة السوق والسعي إلى الحفاظ على استقرارها.

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وأشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بدور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والوزراء في مختلف الوزارات ومسئولي هيئة الارصاد الجوية والمحافظات في ادارة أزمة سوء الأحوال الجوية والتوعية التي تمت قبل هذه الأحداث وإصدار قرار بإجازة الخميس الماضي فضلا عن الإرشادات والتنبيه بالمؤشرات الجوية التي جعلت الجميع يأخذ الحذر والاحتياطات التي خففت كثيرا من تداعيات سوء الأحوال الجوية.

ونوه «العربي» إلى توافر السلع الغذائية بمختلف أنواعها بالسوق حاليا متوقعا أن يزداد استقرار السوق مع اقتراب موسم شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه دور الحكومة والقطاع الخاص لضبط السوق بالسعي إلى زيادة معروض السلع وتنويع منافذ بيعها.

وطالب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المواطنين بعدم التكالب على شراء السلع في الفتره القادمة التي ستشهد تكثيف المعروض والإعلان عن عروض وتخفيضات شهر رمضان المبارك الذي نتمني ان يكون شهر الخير واليمن والبركات على مصر وشعبها العظيم.