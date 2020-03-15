شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: تدريب المتعاملين مع السائح على السلوكيات ورفع الوعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والآثار، الأحد، عن خطة لرفع الوعى السياحى لدى المتعاملين مع السائح في مختلف المنشآت الأثرية والسياحية، بدأت الوزارة أولى الدورات التدريبية لتأهيل العاملين بمنطقة سقارة الأثرية على الخدمات السياحية وسلوكيات التعامل الصحيحة مع السائح، ورفع الوعى السياحى لديهم.

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تأتى هذه الدورات التدريبية ضمن خطة أعدتها الوزارة للارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين بجميع الأماكن الأثرية والسياحية، وتنمية الوعى السياحي الأثري لدى الشعب المصري ورفع كفاءة العنصر البشري في المواقع السياحية والأثرية لرفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين.

وسيتم تنظيم هذه الدورات التدريبية على عدة مراحل، حيث تستهدف كل مرحلة مجموعة من الأماكن الأثرية والسياحية التي تشهد إقبالا سياحيا كبيرا وسيتم عقد هذه الدورات في قلعة صلاح الدين بالقاهرة، والمتحف القبطى بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة، وقلعة قايتباي بالإسكندرية، بالإضافة إلى بعض المناطق بمدينتي الأقصر وأسوان.

يشرف على هذه الدورات التدريبية الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشؤون التدريب.