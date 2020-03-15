شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تسجيل 3 آلاف حالة وفاة.. الصين تؤكد سيطرتها «كورونا» وتعلن دعمها لإيران (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في الوقت الذي وصل فيه تسجيل عدد وفيات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 3 آلاف و199، تؤكد الصين سيطرتها على الوباء وفق ما قاله السفير الصينى في القاهرة، لياو ليتشيانج، بأن بلاده تعمل على مكافحة الفيروس، الذي انتشر في أغلب دول العالم، مخترقا الحدود الجغرافية، فيما يتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي لمحاربته، وهو ما أكده المتحدث باسم السفارة جياو جينشيان، الذي أكد أن الفيروس يشكل تهديدا للمجتمع الدولي. وأعرب الرئيس الصيني عن دعم بلاده لإيران، التي شجلت إصابة نحو 13 ألف ووفاة ما لايقل عن 600 شخص بسبب انتشار الفيروس.

وفي ظل الأزمة التي تعاني منها الصين ودول العالم، وتواجهها مصر، تعرب بكين عن تقديرها لدور القاهرة بسبب زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إلى بلاده ومنحها هدية مصر إلى الصين وتشمل المستلزمات الطبية،وليس هذا فحسب، بل إضاءة المعالم الأثرية المصرية بلون العلم الصيني، ما اعتبره دفعة قوية للصينين لزيارة تلك المعالم عقب التعافي من فيروس كورونا، وأشار السفير خلال تصريحات له نقلها لعدد من الصحفيين على جروب خاص على فيسبوك«بسبب سوء الأحوال الجوية والتزاما بقرار الحكومة المصرية بعدم التجمعات لمحاربة الفيروس، بأن نسبة الشفاء من كورونا في الصين، نحو 77%، فيما بلغت نسبة الوفاة 3.9%، وارتفعت نسبة الشفاء.

ووصف السفير مواجهة الفيروس، بالحرب والمعركة الشعبية، التي يصطف فيها الشعب مع رئيسه شي جين، الذي زار مدينة ووهان، بؤرة انتشار الفيروس. ورصد الوزير المفوض بالسفارة الصينية بالقاهرة شياو جيون تشنج، حالات الإصابة المؤكدة، التي بلغت 80 ألفا و793 حالة، وشفاء ما يقارب 62 ألفا و793 وإجمالى حالات الوفيات 3169، أي أن نسبة الوفيات 3.9 % ونسبة العلاج 77%.