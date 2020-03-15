شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية أمن الجيزة تنظم قافلة إغاثة لمساعة متضرري الطقس السيء بالصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قافلة إغاثة ومساعدات إنسانية لإغاثة المضارين من موجة الطقس الأخيرة بقريتى «الديسمى والعطيات» بمركز الصف، إنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية وفى إطار الحرص على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تضطلع بها أجهزة الوزارة لتقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين.

وقامت أجهزة مديرية الأمن بإيفاد قافلة مساعدات إنسانية مصحوبة بوحدات إنقاذ من قوات الحماية المدنية وقوات التدخل السريع وسيارات النجدة لإغاثة ومساعدة المضارين والعالقين ببعض المنازل بقريتى الديسمى والعطيات بنطاق مركز الصف وإنتشالهم منها، والعمل على تلافى وإصلاح تلك التلفيات بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية.

كما تم توزيع عدد من المساعدات الإنسانية العينية «بطاطين» بالمجان على المضارين من أهالى القريتين، والذى لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى، وقدموا الشكر لأجهزة وزارة الداخلية مُشيدين بالجهود المبذولة في التعامل مع تلك المواقف الطارئة.