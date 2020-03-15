شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهور حالات «كورونا».. صحة الدقهلية تشن حملة تطهير على المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد ظهور حالات مؤكد إصابتها بفيروس «كورونا»، شنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالدقهلية، اليوم، حملة تطهير مكبرة المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة لمكافحة العدوى. وقامت الإدارة بتوزيع فرق المكافحة على مجمع المحاكم المنصورة ومحكمة جنايات المنصورة والمحاكم الجزئية بالمراكز وكذلك أقسام الشرطة ومديرية أمن الدقهلية

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وقامت الفرق باستخدام المطهرات برش المكاتب وقاعات المحاكم وغرف المستشارين والنيابات وقاعات المحامين وكذلك غرف الحجز باستخدام المطهرات اللازمة بالإضافة لغسل الأسانسيرات والحمامات والأرصفة وقاعات الانتظار .

وقال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة أن فرق الترصد تعمل على قدم وثاق داخل جميع المستشفيات وكذلك فرق التوعية تم نشرها بمختلف قطاعات المحافظة وأماكن التجمعات للتوعية لمكافحة انتشار العدوى بالإضافة لعمليات التطهير التي تتم في كل مكان يوجد به تجمعات .

مطالبا المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والتركيز على النظافة الشخصية ومكافحة انتشار العدوى بعد الوجود في تجمعات والعزل المنزلي في حالة وجود أي اعراض للبرد والتوجه للمستشفى في حالة وجود أي مضاعفات .