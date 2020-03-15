شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي: «القومى للمرأة» نجح في 4 سنوات في الوصول إلى 24 مليون سيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى إلى المرأة المصرية في جميع قرى ونجوع محافظات مصر بمناسبة الإحتفال بيوم المرأة المصرية والذى يوافق 16 مارس من كل عام.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى، في بيان، الأحد، تحية تقدير واحترام إلى كل امرأة مصرية «بنات وسيدات النيل، وصانعات السعادة والنماء، ضمير الأمة وأيقونة النجاح وعظيمات مصر»، كما وصفهن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وقالت مايا في البيان: «إنه في يوم المرأة المصرية الذي يوافق ذكرى خروج المرأة وقيادتها مظاهرات نسائية في ثورة 1919 للمطالبة باستقلال الوطن، وسقوط عددًا من الشهيدات، يؤكد المجلس أن المرأة تجنى الآن ثمار هذا التاريخ الطويل والمشرف من النضال، حيث تعيش المرأة حاليا عصرها الذهبى في ظل وجود إرادة سياسية حكيمة مستنيرة مؤمنة بأهمية دور المرأة في المجتمع، وفى هذا الإطار وباسم سيدات مصر يتوجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى الإرادة السياسية الحكيمة والمستنيرة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول وراعى المرأة المصرية لإيمانه بأهمية دور المرأة في المجتمع، والذى أصبحت المرأة المصرية في عهده محط اهتمام واعجاب العالم بأسره لما تحقق لها من إنجازات غير مسبوقة».

وتابع البيان: «يوافق يوم المرأة المصرية هذا العام الاحتفال بمرور عشرون عاما على إنشاء المجلس القومي للمرأة الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة المصرية، عشرون عاماً من الإنجازات والتحديات شاهدة على تاريخ مصر والمرأة المصرية خلال هذه الفترة الطويلة، حيث ينقسم تاريخ عمل المجلس إلى ثلاثة حقب، الحقبة الأولى كانت معنية بوضع السياسات الخاصة بالمرأة، كما شهدت هذه الحقبة تحدى كبير تمثل في تعرضه للحريق خلال ثورة يناير ٢٠١١، وبفضل جهود الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس في ذلك الوقت تمكنت من استعادة قاطرة العمل به».

والحقبة الثانية للمجلس كانت شاهد على محاولات الإخوان اغلاق المجلس وتهميش دوره وهو ما تصدت له السفيرة مرفت تلاوى بكل قوة وشجاعة وحافظت على هذا الكيان العظيم.

فيما عنيت المرحلة الثالثة والحالية من عمر المجلس بتحديث السياسات المتعلقة بالمرأة ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي كوثيقة العمل الحكومية للأعوام المقبلة، وهناك مرصد المرأة في مجالس الإدارة ضمن مرصد المرأة التابع للمجلس، والذى يضم في تشكيله عددا من الوزارات والهيئات المالية ومنظمات دولية وبعمل لدعم وصول المرأة لنسبة ٣٠%فى مجالس الإدارة بحلول عام 2030، بخلاف النزول والعمل على أرض الواقع والوصول إلى المرأة في جميع قرى ونجوع مصر، فهى من أهم سمات الحقبة الثالثة من تاريخ المجلس، حيث نجح خلال الأربعة سنوات الأخيرة في الوصول إلى مايقرب من ٢٤ مليون سيدة وفتاة، من خلال ما يقدمه من أنشطة وفعاليات مختلفة بجميع محافظات الجمهورية في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

ففى مجال التمكين الاقتصادي هناك العديد من الخدمات والأنشطة التي يقدمها مركز تنمية مهارات المرأة بجميع محافظات الجمهورية من بينها تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتدريب السيدات على إقامة مشروعات صغيرة وتنظيم معارض لتسويق منتجات السيدات، كما قام المجلس بالعمل على تطبيق مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاعات المختلفة، فضلا عن جهود المجلس المتعددة للتعريف والتوعية بالشمول المالى ضمن بروتوكول التعاون الموقع مع البنك المركزي، كما أعد المجلس موازنة البرامج والأداء لأنشطته المنفذة خلال العام المالى ٢٠٢٩ -٢٠٢٠ وتنفيذ دورات تدريبية للتعريف بكيفية اعداد موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي، وإطلاق ختم المساواه بين الجنسين ةفى المؤسسات العامة والتى تم منحها لجهاز تنمية المشروعات، والتعاون مع وزارة السياحة في إطلاق مشروع سد الفجوة النوعية في مصر بهدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتشجيع المزيد من النساء لتقلد المناصب القيادية الاقتصادية، وسد الفجوات في الأجور.

كما قام المجلس بتدريب سيدات من أفريقيا ليصبحن كوادر نسائية أفريقية في مجال التدريب لإقامة مشروعات صغيرة، إلى جانب برامج التوعية والتدريب لإقامة مشروعات صغيرة ونشر ثقافة الشمول المالي، وبرنامج الإدخار والإقراض، وبرنامج الدليل الأساسي لبدء المشروعات، ومبادرات أدها وأدود، والمشغل، وبرنامج صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدما، فضلا عن ندوات تثقيفية شاركت بها فروع المجلس بالمحافظات لحث السيدات على إقامة مشروعات صغيرة، وندوات الفروع للتوعية بالخدمات البنكية والشمول المالي، وخدمات تسويقية وإرشاد مقدمة لصاحبات المشروعات الصغيرة، مثل جلسات الإرشاد السريع في مجال ريادة الأعمال، وإصدار السلسلة الثالثة من كتالوج المصرية، ومبادرة القطن المصري من الزراعة إلى الحصاد، ودعم المرأة المعيلة والأولى بالرعاية، كما أطلق المجلس برنامج التمكين الاقتصادي والتوعية للمرأة الوافدة والمصرية، وشهادات آمان للمرأة المعيلة والاكثر احتياجا بالمحافظات .

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وفى مجال التمكين الاجتماعي، أولى المجلس اهتمامًا ببناء قدرات الرائدات الريفيات باعتبارهم أذرع المجلس بجميع محافظات الجمهورية، كما تعاون مع ١٨٠ من الواعظات وراهبات الكنائس المصرية الثلاثة لمساندة المجلس في نشر رسائله التوعوية بالمجتمعات المحلية من خلال برنامج «معا في خدمة الوطن»، وحملة مصر أرض المحبه والسلام بعدد من المحافظات لدعم أواصر المحبة بين أبناء المحافظات، وحملة بلدى أمانة لمواجهة الشائعات المغرضة، كما تم إصدار ٧٠٠ ألف بطاقة رقم قومى للسيدات غير القادرات، وتنفيذ العديد من القوافل الطبية والندوات التوعوية في مجال الصحة العامة والانجابية والتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن مبادرة مؤسسة بهية، فضلا عن مشاركة المجلس في المبادرة الرئاسية «الست المصرية هي صحة مصر، والمبادرة الرئاسية مراكب النجاه، إلى جانب العديد من الجهود لخدمة المرأة ذات الإعاقة، كما قام المجلس بتعزيز خدمات المرأة في الأحياء السكنية الجديدة (السكن اللائق) عبر مجموعة ندوات ومعسكرات بحى الأسمرات، وتقديم خدمات البحث والمعلومات للعديد من الطلاب حول مختلف قضايا المرأة، وتمثيل المرأة في وحدة المساواه بين الجنسين بوزارة القوى العاملة، وإعداد الدليل التديبى» منظور النوع الاجتماعي في جميع القطاعات، وفيما يتعلق بالتعليم ومحو الأمية أطلق المجلس برنامج منهجية المرأة والحياة ومشروع القرائية لمعالجة ضعف الكتابة والقراءة لطلاب الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية بمدرسة تحيا مصر بحى الأسمرات، وغيرها العديد من الأنشطة في هذا المجال.

وفي مجال التمكين السياسي فلقد أولى المجلس أهتماما خاصا بالتوعية السياسية للمرأة بأهمية مشاركتها في العملية الانتخابية من خلال حملة «صوتك لمصر بكرة»، وبرامج دعم المرشحات المجلس المحلى، وتنظيم البرامج التدريبية لتأهيل المرأة من جميع المحافظات لتقلد المناصب القيادية، فضلا عن تعزيز الدور التشريعي والرقابة للبرلمانيات.

وفيما يتعلق بمحور الحماية تم إطلاق برنامج تعزيز قدرات المتعاملين مع قضايا العنف والمعنفات من النيابة العامة والقضاه والأطباء الشرعيين ومقدمة الخدمات الصحية والإعلاميين، بجانب التدريب على متابعة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة على المستويين المركزى واللامركزى، وتمتد جهود مكتب شكاوى المرأة في 27 محافظة استفادت منها مايزيد عن 60،000 امرأة، فضلا عن جهود وحدات مناهضة العنف ضد المرأة، و٢١ وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، كما تم تطوير سوق زنين ورفع وعى البائعات ضمن مشروع مدن امنه خاليه من العنف، فضلا عن تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وأطلق المجلس البرنامج المشترك لحزمة الخدمات الأساسية للسيدات والفتيات ضحايا العنف، فضلا عن حملة الـ16من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وتنفيذا لقرار مجلس الأمن ١٣٢٥ لعام ٢٠٠٠ أعد المجلس خطة مصر حول تعزيز دور المرأة في مجال صنع وحفظ وبناء السلام.

وبخلاف ما سبق فقد اقترح المجلس العديد من التشريعات المنصفة للمرأة من أهمها تغليظ عقوبة ختان الإناث بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 وصدر قانون الخدمة المدنية لعام 2016 الذي منح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة أمومة لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر وفى عام 2017 عام المرأة المصرية، تم تعديل قانون الميراث (القانون رقم 219 لسنة 2017) لفرض عقوبات أكثر صرامة على الذين يحجبون الميراث وتعتبر النساء المستفيدات الاكبر من صدور هذا القانون وتقدم المجلس بمشروع قانون لمكافحة الزواج المبكر وانعاكسا للاهتمام المتواصل للدولة باصدار القوانين والتشريعات المنصفة للمرأة صدر قانون رقم 30 لسنة 2018 المنظم للعمل المجلس القومى للمرأة وتم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الخطف في حالة وقوعه على الطفل أو الانثى وقدم المجلس العديد من المقترحات التشريعية لضمان حماية المرأة من كافة اشكال العنف ضدها وذلك بتوسيع نطاق التجريم وتشديد العقوبة في بعض الأحوال لتحقيق الردع العام، وفى عام 2019 جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة بالنص على تخصيص حصة 25 ٪ من جميع مقاعد البرلمان للنساء وأصدرت هيئة الرقابة المالية قرارى (123, 124) بشأن تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات كما تقدم المجلس بعدد من المقترحات القانونية منها مشروع قانون إنشاء«الصندوق القومى لرعاية المرأة المصرية» وتوصيات بشأن تعديل قرارات وزير القوى العاملة الخاصة بالمواعيد والاعمال المتعلقة بالمرأة ومع بداية عام 2020 , صدر قانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن التهرب من دفع النفقة.

وفيما يتعلق بالملف الافريقي ففى إطار رئاسة مصر للاتحاد الافريقي ٢٠١٩ أقام المجلس العديد من الفعاليات مثل استقبال ٩ وفود أفريقية وتمثيل المرأة في ١٠ محافل أفريقية.

ولعل حملات طرق الأبواب التي أطلقها المجلس من أهم حملات التوعية والتثقيف التي أطلقها المجلس للوصول إلى المرأة بجميع قرى ونجوع مصر، ونجحت هذه الحملات في الوصول إلى ١٧ مليون سيدة خلال الأربع سنوات من خلال توعيتهن بالعديد من القضايا من أهمها التوعية بأهمية المشاركة السياسية، ومواجهة الشائعات، ومساندة الاقتصاد الوطنى وغيرها، كما أطلق المجلس أكبر حملة لتمكين المرأة المصرية هي حملة التاء المربوطة..سر قوتك والتى حققت عبر قنوات الاتصال غير المباشر مايزيد عن ١٣٥ مليون مرة مشاهدة، وهناك أيضاً حملة لانى رجل لدمج مشاركة الرجال في قضايا المرأة حققت مايزيد عن ١٠ مليون مرة مشاهدة.

كما عنيت الحقبة الثالثة من تاريخ المجلس بخلق شراكات جديدة مع مختلف القطاعات سواء حكومية أو شركات خاصة أو مجتمع مدني أو جهات دولية لتوحيد الجهود الخاصة بملف المرأة.

وفى يوم المرأة المصرية أيضًا تتوجهت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر والتقدير إلى القائمين على جميع آليات عمل المجلس التي تضم أعضاء المجلس، والأمانة العامة، وأعضاء الفروع بالمحافظات، واللجان الدائمة بالمجلس، ومكتب شكاوى المرأة، ومركز تنمية مهارات المرأة، والمتطوعين والمتطوعين، والرائدات من القيادات الشعبية، والجمعيات بمنتدى المجلس للجمعيات الأهلية، والواعظات وراهبات الكنائس المصرية الثلاثة لجهودهم الحثيثه في ملف المرأة المصرية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أمنياتها أن يطل علينا عيد المرأة المصرية العام المقبل ونحن نحتفل بوصول المرأة إلى كافة مواقع اتخاذ القرار دون تمييز، وصدور قانون أو مدونة أو باب في قانون الجنائي للعنف ضد المرأة، وقانون إجرائى ينصف المرأة ويقلل مدد التقاضى، وتوفير الحضانات بصورة أكبر في أماكن العمل مما يتيح فرصة مشاركة المرأة بصورة أكبر في سوق العمل بالتالى تقل نسبة البطالة بين السيدات.

وفى الختام جدد المجلس وعوده إلى المرأة المصرية بالعمل الجاد والهادف إلى الحفاظ على حقوق ومكتسبات المرأة المصرية.