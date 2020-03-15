شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة تعلن طريقة دخول الطلاب للمنصة الإلكترونية للمقررات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة المنصورة عن تفعيل منصة إلكترونية تنطلق، مساء الأحد، في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الجامعة والظروف الحالية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الجامعة في بيان لها: «إن إدارة الجامعة والكليات بالتعاون مع مركز تقنية الاتصالات والمعلومات ووحدة التعليم الإلكتروني أتاحت المواد التعليمية والمقررات بصورة إلكترونية من خلال نظام الموودل لإدارة المقررات الإلكترونيية، وذلك من خلال الرابط vc.mans.edu.eg

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ويدخل الطالب اسم المستخدم وهو رقم الكارنية الجامعي الخاص به وكذلك كلمة المرور وهي رقم بطاقة الرقم القومي الخاص به.

ويمكن معرفة كيفية استخدام النظام للوصول للمحاضرات من خلال الرابط التالي الذي يحتوي على الخطوات البسيطة لذلك. http://bit.ly/3cWfX51

وفي حالة وجود امتحانات أو أسئلة للإجابة عليها يمكنك معرفة كيفية استخدام النظام لحل الأسئلة من خلال الرابط http://bit.ly/2vjJC7l