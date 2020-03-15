شكرا لقرائتكم خبر عن «عاشور» و«عطية» يدليان بصوتيهما في انتخابات النقابة العامة للمحامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى المرشحان لمقعد نقيب المحامين، سامح عاشور ورجائي عطية، بصوتيهما في انتخابات النقابة، حيث توجه «عاشور» إلى مقر لجنته بالنقابة العامة، فيما أدلى «عطية» بصوته بمقر لجنته في محكمة عابدين.

والتف عدد من مؤيدي النقيب المنتهية ولايته حوله، مرددين هتافات «النقيب هو النقيب»، و«مهما تلف ومهما تدور النقيب هو عاشور»، وعقب انتهائه من الإدلاء بصوته التقط «عاشور» الصور التذكارية مع بعض المحامين الموجودين أمام مقر النقابة العامة.

وقال «عطية»، في كلمته عقب الإدلاء بصوته: «الزميلات والزملاء أنتم اليوم أمام الصندوق لا رقيب عليكم إلا ضميركم، الذي لا يستطيع أحد أن يشتريه، أعطوا أصواتكم إلى مَن تقدرون أنه يحمل الأمانة لمصلحة المحاماة والنقابة بلا مآرب أو أغراض، واختيار كل منا مردود إلينا، فإن أفلحنا فقد عم الفلاح للنقابة والمحاماة».