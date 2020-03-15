شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تطلق مبادرات للصلاة من أجل مصر والعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، عن ضرورة العمل بالنصائح الصحية التي تصدر من مؤسسات وهيئات الدولة، مؤكدا أن مبادرات للصلاة التي أطلقت تجمع كل الشعب المصري، من أجل بلدنا الحبيبة مصر، وكل بلاد العالم، ليحفظنا الرب من كل شر.

وقال الأنبا باخوم، في تصريحات صحفية، الأحد، منذ عدة أشهر ونحن في جو متزايد من القلق على الصحة والقلق على الأشخاص المصابين بالفعل بفيروس«COVID – 19»،المعروف باسم فيروس كورونا، مضيفا «نستطيع مواجهة هذا التحدى بتضامن من خلال العناية بالجسد، دون اهمال الروح».

وشدد على ضرورة الإعتناء بالجسد بجميع مقاييس النظافة الشخصية وخاصة غسل اليدين والإعتناء بالروح عن طريق الصلاة الفردية في المنزل، مع العائلة. مستطردا «في وقت الصوم هذا، ونحن في طريقنا إلى عيد القيامة، دعونا لا ننسى أن يسوع المسيح يقترب منا. دعونا نواصل الصلاة، التضامن والوقاية. نسأل الرب نعمة السلام الداخلى».