شكرا لقرائتكم خبر عن مياه السيول تصل إلى العريش للمرة الثالثة خلال فصل الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت مياه السيول إلى مدينة العريش قادمة من منطقة وسط سيناء بعد هطول أمطار غزيرة على أجزاء كبيرة من محافظة شمال سيناء خلال الأيام الماضية، دون أضرار أو خسائر، حيث إن السيول ضعيفة وسارت في مجري الوادي.

ووجه اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بالاستفادة من مياه السيول، بجانب الاستفادة من كميات المياه الموجودة خلف سد الروافعة في الزراعة الموسمية وخاصة القمح والشعير.

وأكد المحافظ، أن مياه السيول ضعيفة ولم تحدث أي أضرار، ووصلت إلى العريش بعدما تخطت سد الروافعة بعد أن فاضت منه عقب امتلاء السد بالمياه، وسارت في مجرى وادي العريش إلى نهاية مجرى السيل والمصب في البحر الأبيض المتوسط بمدينة العريش.

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وأضاف العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مدينة العريش، أنها المرة الثالثة التي تصل فيها مياه السيول إلى مدينة العريش خلال موسم الشتاء، حيث وصلت لأول مرة في شهر أكتوبر الماضي، ثم في شهر فبراير الماضي، دون أي خسائر أو أضرار، فقد قام المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية بتطهير مجري الوادي، إضافة إلى أن السيول تصل ضعيفة في كل مرة.

بدوره، قال محمد محمد زينهم، مدير القسم الهيدرولوجي بفرع معهد بحوث الموارد المائية بمحافظة شمال سيناء، إن سد الروافعة بمنطقة وسط سيناء يحتجز نحو 5.3 مليون متر مكعب من مياه الأمطار، بعدما استعاد السد المياه التي فقدها منذ امتلائه من مياه الأمطار التي هطلت على أجزاء كبيرة من منطقة الوسط في شهر أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن ارتفاع المياه التي يتم احتجازها خلف سد الروافعة تبلغ 16 مترًا، ويتم الاستفادة منها في تغذية الخزان الجوفي والزراعة الموسمية.

وأضاف المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، أنه تم زراعة 11 ألف و145 فدانًا من القمح والشعير على مياه الأمطار خلال موسم 2019/2020 في مختلف مراكز المحافظة، مؤكدًا على أن من بين المساحات المنزرعة على مياه الأمطار 4 آلاف و428 فدانًا من القمح و6 آلاف و717 فدانًا من الشعير في مختلف مراكز المحافظة وخاصة مركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء.

وأضاف مطر، أن محافظة شمال سيناء تستعد كل عام مبكرا لزراعة القمح والشعير على مياه الأمطار والسيول، والعمل على توفير التقاوي بنصف قيمتها تخفيفًا على المزارعين ولتشجيع التوسع في الرقعة الزراعة، كما يتم توفير الميكنة الزراعية من جرارات وآلات زراعية لخدمة أراضى القمح والشعير بنصف قيمتها.

وأشار مطر إلى إرتفاع عدد المساحات المنزرعة خلال الموسم الجاري نظرًا كميات مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال هذا الموسم وسير المياه بالوديان وخاصة وادي العريش، لافتًا أنه تم زراعة عدد 2695 فدانًا بالقمح والشعير على مياه الأمطار خلال الموسم الماضي 2018/2019 في مختلف مراكز المحافظة، من بينها 286 فدانًا من القمح و2409 فدانًا من الشعير.

آثار السيول في مدينة العريش

آثار السيول في مدينة العريش

آثار السيول في مدينة العريش

آثار السيول في مدينة العريش

آثار السيول في مدينة العريش

آثار السيول في مدينة العريش