شكرا لقرائتكم خبر عن «الإصلاح النقابي»: رصدنا مخالفات في العملية الانتخابية مع بدء التصويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جبهة الإصلاح النقابي، عن رصد غرفة عمليات قائمتها، عدة مخالفات في لجان شمال الجيزة.

وقال إبراهيم سعودي، المتحدث باسم القائمة، إنه تم رصد عدم توفير الحبر الفوسفوري بالمخالفة لتعليمات النيابة الإدارية، وايضا تأخير فتح أغلب اللجان.

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وأضاف: رصدنا البطء الشديد جدًا في الإدلاء بالصوت، وعدم انضباط كشوف الجمعية العمومية.

كانت لجان الانتخابات بنقابة المحامين على مستوى الجمهورية بدأت في استقبال أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها في التاسعة صباحًا، وتستمر عملية التصويت حتى الخامسة مساء، تحت إشراف النيابة الإدارية وموظفين معاونين لها.

وأعلنت النقابة العامة، أن النيابة الإدارية تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، وأن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين، وإجراء الانتخابات، وأن جميع الصناديق بالنقيب العام والإدارات القانونية ومحاكم الاستئناف والتذاكر الانتخابية تم تسليمها إلى جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.