شكرا لقرائتكم خبر عن الكنائس تكتفي بالقداس في أول «أحد» بعد قرار تعطيل الخدمات لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الكنائس، الأحد، في تنفيذ قرار قداسة البابا تواضروس تعطل كل خدماتها التي تضمن تجمعات مثل الحضانات والرحلات ومراكز التأهيل والتربية الكنسية أي مدارس الأحد تجنبا لنقل عدوى فيروس كورونا.

واكتفت الكنائس في اليوم الأول لتنفيذ القرار بتأدية صلوات القداس الالهي، ونبه القساوسة أثناء القداس على المصلين بضرورة عدم التكدس، مع إحضار زجاجة مياه خاصة، وإيشاربات السيدات ولفائف تناول تجنبا لنقل العدوى، وذلك تجاوبا مع توجيهات رئيس الجمهورية.

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كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت، مساء السبت، تعطل كافة خدماتها التي تضمن تجمعات مثل الحضانات والرحلات ومراكز التأهيل والتربية الكنسية أي مدارس الأحد تجنبا لنقل عدوى فيروس كورونا.

واستثنت الكنيسة صلوات القداس الإلهي، إذ قررت إقامة أكثر من قداس يوميا تجنبا للزحام مع إحضار لفائف التناول تجنبا لنقل العدوى، وذلك تجاوبا مع توجيهات رئيس الجمهورية.

وشمل القرار تعليق جميع خدمات التربية الكنسية والاجتماعات العامة، وتعليق جميع الرحلات والأنشطة لمدة أسبوعين، وتقتصر الكنيسة فقط على إقامة القداسات في مواعيدها المعتادة.

وكل مصلي عليه إحضار زجاجة مياه خاصة به ولفافة وإيشارب للسيدات، وذلك بناء على تعليمات قداسة البابا تواضروس الثاني.