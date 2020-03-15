شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل إلكترونيًا لحجز 238 وحدة سكنية بالقاهرة الجديدة (التفاصيل والشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم اعتبارًا من اليوم التسجيل على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، (www.hdb-reservation.com)، لحجز 238 وحدة سكنية، بمساحات من 92 م2: 131 م2، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة، تطرحها الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم في تملك السكن الخاص بهم.

وقال الوزير، في بيان الوزارة، إن مقدم الحجز يبلغ 100 ألف جنيه، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني «online»، ويمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقي الثمن (70%) من خلال مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي المصري وفقاً لشروطها، مضيفًا أن شروط الطرح، أسلوب الحجز، المواقع والنماذج والمساحات، أسعار الوحدات، وأسلوب السداد، متاحة على الموقع الإلكتروني.

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وأضاف أن (التقديم)، وهو الخطوة الأولى لحجز الوحدات، يبدأ على الموقع الإلكتروني، اليوم الأحد، حيث يتم الدخول على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان، بدون كلمة مرور، واستعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات والأسعار وأرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل (فيديو – مكتوبة).

بدوره، قال المهندس محمد أنور هلال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية إنه في حالة عدم وجود حساب حالى للمتقدم على الموقع، يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل، العنوان، الرقم القومى للمواطن، الإيميل، التليفون واسم الزوجة ورقمها القومى)، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة).

ويقوم العميل بتحويل مبلغ مقدم الحجز وقدره 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 1500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأ، على أن يتحمل العميل العمولات، ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة)، ببنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، بأحد طرق السداد التالية: التحويل من حساب العميل في جميع البنوك داخل مصر عن طريق (ACH)، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أي فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

وأضاف هلال أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وأن تكون له أهلية التصرف أو التعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليًا طبيعيًا على قاصر أو وصيًا عليه بقرار وصاية.