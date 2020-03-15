تعرف على الطرق البديلة للمحاور المغلقة بسبب الطقس السيئ فى المحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من المحاور البديلة لحركة السيارات لحين تحسن الرؤية والحالة الجوية، وسحب مياه الأمطار، ومنها: -غلق طريق الكريمات من المنيا الى القاهرة يكون البديل طريق أسيوط الغربى. - غلق طريق الجيش الشرقي في الاتجاهين ويكون البديل له الطريق الزراعى. Advertisements -غلق طريق الكريمات الصحراوى ويكون البديل له طريق أسيوط الزراعى. -طريق الجلالة الصحراوى ويكون البديل له طريق السويس الصحراوى. -كسر ماسورة مياة صرف صحى بالطريق الدائرى أعلى الجولف ويكون البديل للطريق للقادم من المشير طنطاوي وأسفل كوبرى شارع التسعين، اتجاه نفق الجولف مرورًا بجسم الطريق، ثم الصعود للطريق الرئيسي اتجاه المعادي، لحين إجراء الإصلاحات.

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