شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تبدأ تفعيل منظومة كارت الفلاح فى الشرقية والبحيرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الاحد عن بدء تفعيل منظومة الحيازة الالكترونية "كارت الفلاح" فى محافظتى الشرقية والبحيرة، وذلك بعدما سبق اطلاق منظومة كارت الفلاح فى محافظات الغربية وبورسعيد واسيوط وسوهاج، حيث تسهم المنظومة فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم الى مستحقيه كى تعمل على توفير كارت بيانات مرفقه تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير اسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اعلن عن بدء تفعيل منظومة الحيازة الالكترونية "كارت الفلاح" فى محافظتى الشرقية والبحيرة اعتباراً 15 مارس 2020، وذلك بعد أن تم الانتهاء من ميكنة جميع الجمعيات بهاتين المحافظتين والبالغ عددها 1183 جمعية من خلال تزويدها بأجهزة التابلت ونقاط البيع الـ POS وتدريب العاملين بها على استخدام الاجهزة وصرف الاسمدة للمزارعين والفلاحين باستخدام الكارت من خلال مسئول شركة اى فاينانس ويبلغ عدد الكروت المسلمة للبنك الزراعى المصرى الذى يتولى توزيع الكروت على اصحابها من خلال شبكة فروعه المختلفه فى هاتيت المحافظتين عدد 615227 كارت .

وذلك فى اطار اهتمام الدولة بأهمية التحويل الرقمى وميكنة الخدمات التى تقدم للمواطنين وفى ضوء موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على اطلاق منظومة الحيازة الالكترونية "كارت الفلاح" فى محافظتى الشرقية والبحيرة.

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وفى سياق متصل اعلن وزير الزراعة انه قد سبق اطلاق منظومة كارت الفلاح فى محافظات الغربية وبورسعيد واسيوط وسوهاج باجمالى عدد جمعيات 959 جمعية وعدد كروت تبلغ 642206 كارت ، وبذلك يكون عدد الجمعيات التى تم ميكنتها واطلاق المنظومة بها 2142 جمعية باجمالى عدد كروت تبلغ 1257433 كارت.

كما اشار وزير الزراعة الى أن المنظومة تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم الى مستحقيه لتعمل على توفير كارت بيانات مرفقه تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير اسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.

وأكد وزير الزراعة أنه بناء على متابعة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فى اهمية الإسراع بالانتهاء من استكمال المنظومة فى كافة المحافظات سيتم البدء فى المرحلة الثالثة والتى تشمل محافظات اخرى وهى القليوبية والمنوفية والدقهلية والجيزة والفيوم والاقصر والتى وصلت بها نسبة تدقيق المساحات الى نسبة مرتفعة ويبلغ عدد الجمعيات بهذه المحافظات 1574 جمعية ومتوقع الانتهاء منها خلال فترة 3 شهور وبذلك يكون بعد استكمال المرحلة الثالثة قد تم تنفيذ حوالى 63% من إجمالى الحيازات على مستوى الجمهورية وسوف تستمر المتابعة لاستعمال المنظومة فى كل المحافظات تباعاً.