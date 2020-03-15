شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء مكتب ترجمة رسمية بدار القضاء العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بإنشاء مكتب ترجمة رسمية فى محكمة استئناف القاهرة، يكون مقره دار القضاء العالي في القاهرة.

ويتعين إخطار مكتب الشؤون القنصلية للأجانب والتصديقات، التابعة لوزارة الخارجية، ومكتب التصديقات التابع لوزارة العدل، بالموافقة على اعتماد الأوراق والمستندات الخارجية.

وأعلنت الوزارة عن بدء تعميم موسوعة القوانين والتشريعات والاحكام القضائية على جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك بغرض توفير المعلومات القانونية وتسهيل الوصول إليها من خلال توفير الخدمة على موقع شبكة المعلومات الدولية الانترنت الخاص بأصحاب حقوق الملكية الفكرية.

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وتشمل تلك الخدمة توفير كافة التشريعات والأحكام القضائية، وتحديثها باستمرار، وذلك على المستوي الفني المطلوب والمناسب لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وقد بدأ تسليم بطاقات الاشتراك لأعضاء السلطة القضائية، وكذلك هيئة قضايا الدولة.

ويأتى هذا في إطار حرص المستشار عمر مروان وزير العدل علي مواكبة التطور التكنولوجي والعمل على استفادة كافة أعضاء الجهات والهيئات القضائية من تلك الخدمة وتوفير المعلومات القانونية المحدثة، الامر الذى ينعكس بدوره على سرعة أداء المنظومة القضائية وجودته، كما وجه سيادته بتوفير تلك الموسوعة القانونية بالمجان باعتبارها من مستلزمات العمل القضائى فى الوقت الحالى.

وتتضمن الموسوعة حتى الان عدد 313366 تشريع، وعدد 410237 حكماً تتنوع بين الاحكام الجنائية والمدنية والدستورية والادارية العليا والقضاء الإداري وفتاوى مجلس الدولة، وتتضمن طرق بحث متنوعة ومتطورة تساعد القاضى على الاطلاع على التشريعات وفقا لأخر تحديث لها.