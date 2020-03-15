شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تعلق فعاليات تدريب المفتين وتأهيل المقبلين على الزواج بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دار الإفتاء المصرية عن تعليقها لكافة الفعاليات فيما يتعلق بالتدريب على الإفتاء وتأهيل المقبلين على الزواج، وذلك لمدة 15 يومًا.

وقالت دار الإفتاء فى بيان اليوم، إن الإجراء يأتى ضمن حزمة الإجراءات التى اتخذتها دار الإفتاء المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستجابة لقرار تعليق الدراسة وكافة التجمعات فى البلاد، الذى وجه به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت في وقت سابق عن فتح باب الاشتراك فى البرنامج التأهيلى الثانى عشر لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج؛ الذى سيقام فى المدة من 16-3-2020م إلى 22-4-2020، لتدعيم الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة.

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وأكدت دار الإفتاء أن الهدف العام من البرنامج تدريب وتأهيل وإرشاد عدد من المقبلين على الزواج على مهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه بنهاية الدورة سيكون المتدرب قادر على إدراك الحقوق والواجبات الشرعية المشتركة بين الزوجين، وفهم طبيعة كل طرف من الناحية النفسية والاجتماعية والثقافية، والإلمام بالمهارات والخبرات اللازمة للحياة الزوجية، والتعامل مع المشكلات المسببة لفشل الزواج.

وأوضجت الدار أن البرنامج يستغرق ستة أسابيع، على مدار يومين في الأسبوع (الاثنين، والأربعاء)، لمدة ساعتين في اليوم، من الخامسة مساءً، بما يعادل (24) ساعة تدريبية، وقيمة الاشتراك 80 جنيها، وعلى الراغبين فى الاشتراك بالبرنامج زيارة دار الإفتاء المصرية لسداد الرسوم المقررة، وإحضار صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وصورة شخصية.